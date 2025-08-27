So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingefahren

Anzeige

Dogecoin wurde am 26.08.2015 zu einem Wert von 0.000490 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20’421’916.80 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0.2185 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’463’018.97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 44’530.19 Prozent.

Am 06.09.2024 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.092473 USD. Am 08.12.2024 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.4673 USD.

Redaktion finanzen.net