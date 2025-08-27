So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingefahren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühes Investment 27.08.2025 19:43:08

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Dogecoin verdienen können.

Dogecoin wurde am 26.08.2015 zu einem Wert von 0.000490 USD gehandelt. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20’421’916.80 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0.2185 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’463’018.97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 44’530.19 Prozent.

Am 06.09.2024 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.092473 USD. Am 08.12.2024 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.4673 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Virrage Images / Shutterstock.com,CKA / shutterstock.com

