|Krypto-Investition im Blick
|
26.11.2025 11:03:08
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht
Bei einem frühen Einstieg in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Binance Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 636.00 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.1572 BNB-Coins. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (862.52 USD), wäre das Investment nun 135.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.61 Prozent.
Bei 533.45 USD erreichte BNB am 10.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.
Redaktion finanzen.net
