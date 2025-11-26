So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Binance Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 636.00 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.1572 BNB-Coins. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (862.52 USD), wäre das Investment nun 135.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35.61 Prozent.

Bei 533.45 USD erreichte BNB am 10.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net