Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Trump kann sich offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos vorstellen
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
Grösste Hedgefonds: Die Starinvestoren hinter Bridgewater Associates & Co. im Überblick
Aptos: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So lukrativ wäre ein Investment in Sui von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
SUI-Investmentbeispiel 05.10.2025 11:03:09

So lukrativ wäre ein Investment in Sui von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Sui von vor 1 Jahr gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 04.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 1.772 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 564.29 SUI-Coins Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 3.624 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’044.94 USD wert. Damit wäre die Investition um 104.49 Prozent gestiegen.

Am 25.10.2024 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.725 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Inside Krypto

04.10.25Finixio Crypto Logo Ethereum startet in den Uptober! Steigt der Kurs jetzt auf 6.000 US-Dollar?
04.10.25Finixio Crypto Logo Investoren hätten seit 2020 mit XRP, BNB, SOL & MATIC so viel verdient
04.10.25Finixio Crypto Logo Snorter Bot Token Presale: Der Solana Meme Trading Bot
03.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Kann $BTC die 120.000 $ durchbrechen und in die Preisfindung eintreten?
03.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Die nächste Generation von Bitcoins Layer 2
02.10.25Finixio Crypto Logo US-Shutdown treibt Bitcoin in neues Muster – kommt jetzt die finale Rallye?
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025