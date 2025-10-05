|SUI-Investmentbeispiel
|
05.10.2025 11:03:09
So lukrativ wäre ein Investment in Sui von vor 1 Jahr gewesen
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.
Am 04.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 1.772 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 564.29 SUI-Coins Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 3.624 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’044.94 USD wert. Damit wäre die Investition um 104.49 Prozent gestiegen.
Am 25.10.2024 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.725 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
