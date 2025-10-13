So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 329.44 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.035 Bitcoin Cash. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 541.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’643.72 USD wert. Damit wäre das Investment 64.37 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 624.46 USD.

Redaktion finanzen.net