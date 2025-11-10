So lohnend wäre eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren gewesen

Anzeige

Am 09.11.2022 kostete Ethereum 1’099.50 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.095 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’542.23 USD, da sich der Wert von Ethereum am 09.11.2025 auf 3’578.02 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 225.42 Prozent gleich.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

