SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’910 -1.7%  Bitcoin 52’490 -1.1%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 68.1 -0.7% 
Top News
ALSO-Aktie: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Phoenix Mecano-Aktie: 2025 weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn
EFG International-Aktie: Kooperation mit Capital Group für neue Kundenangebote
Basilea-Aktie: 2025 weiter auf Wachstumskurs
Devisen im Blick 17.02.2026 08:04:00

So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar

Der Kurs des Euro ist in der Nacht auf Dienstag leicht gesunken.

Damit hat die Einheitswährung den Abwärtstrend vom Vortag fortgesetzt. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1843 Dollar gehandelt nach 1,1854 am Vorabend und 1,1866 noch am frühen Montag.

Auch zum Franken hat der Euro in dieser Zeit etwas an Wert verloren und kostet aktuell 0,9107 nach 0,9119 am Vorabend bzw. 0,9118 im Frühgeschäft am Vortag. Das Dollar/Franken-Paar hat sich damit in einer engen Spanne um die Marke von 0,7690 bewegt.

Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schreibt die Valiant Bank in einem Kommentar. Derweil könnte der Franken tendenziell weiter zulegen. Dafür spreche die tiefe Inflation: Mit 0,1 Prozent liegt sie weiterhin am unteren Rand des Zielbandes der SNB von 0 bis zwei Prozent.

In den kommenden Monaten könnte sie infolge der Frankenaufwertung, die die Importpreise verbilligt, sogar noch tiefer fallen. Halte die SNB an ihrer Haltung fest, temporär negative Teuerungsraten zu tolerieren, würde dies den Franken zusätzlich stützen - allerdings nur so lange, bis Spekulationen über die Einführung von Negativzinsen aufkämen, meint die Valiant Bank dazu.

awp-robot/pre

Zürich (awp)

Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt

Bildquelle: Beat Bieler / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
USD/JPY 152.8580 -0.6650
-0.43

Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag auf rotem Terrain
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie
Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Montagmittag
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen
SMI nach Rekordjagd fester -- DAX fällt letztlich zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich uneins - Feiertag in Shanghai

