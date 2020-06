Skalierbarkeit im Fokus: Ethereum könnte kurz vor einer Rally stehen

• Skalierbarkeit als Hürde für breiterer Blockchain-Nutzung• Sharding und Layer-2-Protokolle sollen Netzwerk entlasten• Könnte Ethereum in Zukunft Visa, MasterCard & Co. bei Transaktionen überholen?

"Die Skalierbarkeit einer Blockchain ist vor allem deshalb schwierig, weil bei einem typischen Blockchain-Design jeder Knoten im Netzwerk jede Transaktion verarbeiten muss, was die Transaktionsverarbeitungskapazität des gesamten Systems auf die Kapazität eines einzelnen Knotens begrenzt", gibt Decrypt Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin aus einem Blog-Beitrag der Ethereum Foundation von vor über zwei Jahren wieder. Die Entwickler haben das Problem der Netzwerk-Auslastung also schon damals erkannt. Buterin habe schon zu dieser Zeit verschiedene Strategien zur Skalierung ausgemacht. Zum einen das Sharding, bei dem Transaktionen durchlaufen werden, ohne dass nach dem genannten Prinzip jeder Knoten jede Transaktion verarbeitet und zum anderen Layer-2-Protokolle, bei denen Transaktionen ausserhalb der Blockchain erfolgen.

Am ersten Juni twitterte Buterin dann, dass "Während keiner hinsah, […] die anfängliche Einführung der Layer-2-Skalierungsstrategie von Ethereum *im Grunde* gelungen" ist. "Was übrig bleibt, ist Verbesserung und Einsatz."

While everyone wasn't looking, the initial deployment of ethereum's layer 2 scaling strategy has *basically* succeeded. What's left is refinement and deployment. A thread: https://t.co/30Dfr9XmFs