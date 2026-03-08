Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Anzeige

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 07.03.2023 zu einem Wert von 1.150 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 869.74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 07.03.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0.094948 USD 82.58 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -91.74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0.088865 USD erreichte der Coin am 11.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 02.09.2025 bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net