|ICP-Investition im Blick
23.08.2025 11:03:09
Internet Computer: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 8.041 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.36 ICP im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 687.75 USD, da Internet Computer am 22.08.2025 5.530 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 31.23 Prozent vermindert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 4.553 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15.31 USD.
Redaktion finanzen.net
