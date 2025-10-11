|Langfristige Investition
|
11.10.2025 11:03:09
Internet Computer: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46.84 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 213.49 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 652.59 USD, da Internet Computer am 10.10.2025 3.057 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -93.47 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 3.057 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 06.12.2024 bei 15.31 USD..
Redaktion finanzen.net
