|Krypto-Performance im Blick
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28.03.2026 11:03:09
Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Einstieg verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 46.84 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.35 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 27.03.2026 auf 2.221 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47.43 USD wert. Das entspricht einem Minus von 95.26 Prozent.
Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.085 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8.964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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