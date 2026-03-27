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27.03.2026 22:29:37
UBS-Aktie: Ausschüttungen für drei vor Fusion stehende Immobilienfonds festgelegt
Die UBS hat die Ausschüttungen für drei Immobilienfonds, die vor einer Fusion stehen, festgelegt.
Konkret werden 3,60 Franken (UBS LivingPlus), 2,50 Franken (UBS Hospitality) bzw. 3,35 Franken (Residentia) netto ausgeschüttet, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.
Die Fonds werden am 30. März erstmals an der SIX Swiss Exchange auf Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab dem 31. März (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.
Die UBS plant bekanntlich die Fusion der drei Immobilienfonds per Ende September. Der Zusammenschluss, bei dem die Anteile von UBS Hospitality und Residentia in Anteile des neu fusionierten Fonds UBS LivingPlus umgetauscht werden, wird aber rückwirkend zum 30. Juni durchgeführt. Der vereinigte Fonds UBS LivingPlus wird ab dem 1. Oktober an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
ls/cf
Zürich (awp)
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