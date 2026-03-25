Devisen: Wenig Bewegung - Unsicherheit bleibt gross

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Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich am Mittwochabend relativ stabil. Das Währungspaar EUR/USD hat leicht auf 1,1562 von 1,1572 am Nachmittag nachgegeben. Zum Franken steht der Dollar kaum verändert bei 0,7918 Fr.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9154 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hat angesichts des anhaltenden Iran-Kriegs weiter Bestand. Nachdem Teheran Berichten über Verhandlungen mit den USA für ein Kriegsende deutlich widersprochen hatte, drohte die US-Regierung mit verschärften Angriffen. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington sagte. Nun habe die iranische Führung die Chance, mit US-Präsident Donald Trump zu kooperieren. Dazu gehöre, das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen.

awp-robot/cf