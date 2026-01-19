Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
19.01.2026 21:18:36
Devisen: Wenig Bewegung am Martin Luther King Day
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt herrscht am Abend kaum Bewegung. Eine gewisse Flaute herrscht nicht zuletzt auch, weil in den USA wegen des Feiertags Martin Luther King die Börsen geschlossen sind.
Der US-Dollar kostet derzeit 0,7974 Fr. und damit praktisch gleichviel wie am späten Nachmittag. Der Euro hat gegenüber dem Franken gleichzeitig minim angezogen, auf 0,9284 von 0,9277 Fr.
Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,1643, nach 1,1636 am Nachmittag.
awp-robot/cf
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.7974
|-0.0045
|-0.56
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9286
|
-0.03
|Türkische Lira
|
54.25
|
0.56
|Baht
|
39.185
|
-0.09
|Bitcoin - US Dollar
|
93023.2765
|
-0.74
|Real
|
6.7352
|
0.63
|US-Dollar
|
0.7974
|
-0.56
|Zloty
|
4.5484
|
0.08
|Euro - US Dollar
|
1.1645
|
0.52
|Ripple - US Dollar
|
1.9989
|
0.36
|Forint
|
415.1261
|
0.14
|Bitcoin - Euro
|
79886.0643
|
-0.93
|Ripple
|
0.6274
|
-0.17
|Rubel
|
97.1753
|
-0.12
Börse aktuell - Live TickerZolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an Asiens Börsen grösstenteils abwärts.