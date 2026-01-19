Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’671 1.7%  Bitcoin 74’146 -1.0%  Dollar 0.7974 -0.6%  Öl 64.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Bayer10367293Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

19.01.2026 21:18:36

Devisen: Wenig Bewegung am Martin Luther King Day

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt herrscht am Abend kaum Bewegung. Eine gewisse Flaute herrscht nicht zuletzt auch, weil in den USA wegen des Feiertags Martin Luther King die Börsen geschlossen sind.

Der US-Dollar kostet derzeit 0,7974 Fr. und damit praktisch gleichviel wie am späten Nachmittag. Der Euro hat gegenüber dem Franken gleichzeitig minim angezogen, auf 0,9284 von 0,9277 Fr.

Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,1643, nach 1,1636 am Nachmittag.

awp-robot/cf

Partner-Image

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.7974 -0.0045
-0.56

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wird der jüngste Aufschwung durch neue Zölle ausgebremst?

finanzen.net News

Datum Titel
22:34 Misstrauensantrag: EU-Kommission verteidigt Mercosur-Deal
21:59 'Lange geplant' - Flugzeuge auf US-Militärplatz in Grönland erwartet
20:58 Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings
20:32 GNW-News: Der CEO des Hafens von Long Beach hält eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum
20:17 GNW-News: DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus
20:09 GNW-News: DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz
20:05 GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand
19:55 Frankreich zögert bei US-Einladung zum Gaza-'Friedensrat'
20:09 Euro-Finanzminister einigen sich auf Nachfolge für EZB-Vize
19:50 Warken überprüft Regeln für telefonische Krankschreibung