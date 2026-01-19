Devisen: Wenig Bewegung am Martin Luther King Day

Anzeige

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt herrscht am Abend kaum Bewegung. Eine gewisse Flaute herrscht nicht zuletzt auch, weil in den USA wegen des Feiertags Martin Luther King die Börsen geschlossen sind.

Der US-Dollar kostet derzeit 0,7974 Fr. und damit praktisch gleichviel wie am späten Nachmittag. Der Euro hat gegenüber dem Franken gleichzeitig minim angezogen, auf 0,9284 von 0,9277 Fr.

Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,1643, nach 1,1636 am Nachmittag.

awp-robot/cf