02.12.2025 21:12:37

Devisen: Wenig Bewegung am Devisenmarkt

Zürich (awp) - Die Kurse am Devisenmarkt haben sich am Dienstag weitgehend seitwärts bewegt. Es fehlten die Impulse, heisst es von Händlern. Die Marktteilnehmer warteten wohl auf die kommende Woche anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed.

So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9334 mehr oder weniger auf der Stelle. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1622 minimal höher als am späten Nachmittag mit 1,1603. Auch der Franken notiert minimal höher zum "Greenback": Das Dollar/Franken-Paar wird zurzeit bei 0,8031 Franken gehandelt, nach 0,8045 am Nachmittag.

In der Eurozone hatte sich der Preisauftrieb zuletzt unerwartet verstärkt. Im November waren die Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, nachdem die Rate im Vormonat noch bei 2,1 Prozent gelegen hatte. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an. Vor allem der Preisanstieg für Dienstleistungen trieb die Inflation an.

Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, verharrte bei 2,4 Prozent. "Damit dürfte die Kernteuerungsrate im vierten Quartal dieses Jahres klar über den Erwartungen der EZB liegen", kommentierte Commerzbank-Experte Vincent Stamer. Das spreche einmal mehr dafür, dass die EZB die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau hält. Da an den Märkten am 18. Dezember auch keine Zinssenkung der EZB erwartet wird, hielt sich der Euro zuletzt in einer engen Handelsspanne.

In den USA jedoch gilt eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte mittlerweile als fest eingepreist, wenn die US-Notenbank in der kommenden Woche ihre Entscheidung bekanntgibt. Auch hier gilt das Überraschungspotenzial mittlerweile als niedrig. Von dort kamen am Dienstag im Tagesverlauf auch keine wichtigen Konjunkturdaten. Es ist bei vielen überfälligen Konjunkturdaten immer noch unklar, wann sie veröffentlicht werden.

awp-robot/ls

