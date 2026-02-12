Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 -0.1%  SPI 18’674 -0.1%  Dow 49’460 -1.3%  DAX 24’853 0.0%  Euro 0.9132 -0.3%  EStoxx50 6’011 -0.4%  Gold 4’916 -3.3%  Bitcoin 50’283 -2.6%  Dollar 0.7696 -0.2%  Öl 67.6 -3.0% 
Devisen: Wenig Bewegung am Abend - Franken etwas fester

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Donnerstag gegenüber Euro und dem US-Dollar per Saldo leicht zugelegt. Damit hat er seine Schwäche, die er am Vortag im Zuge der stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten verzeichnet hatte, wieder wettgemacht. Der Devisenhandel zeigte sich am Nachmittag und am Abend allerdings wenig bewegt.

Zuletzt notierte das US-Dollar/Franken-Paar bei 0,7696 nach 0,7721 am Morgen. Das Währungspaar Euro/Franken ging derweil bei 0,9135 ebenfalls tiefer um als am Morgen (0,9155). Vor allem in der ersten Tageshälfte hatte der Franken zugelegt, im Laufe des Tages flachten die Gewinne dann wieder etwas ab. Derweil hat der Euro zum Dollar per Saldo ganz leicht Boden gutgemacht, das entsprechende Währungspaar stand am Abend bei 1,1870 nach 1,1857 am Morgen, zwischendurch war es noch etwas höher gegangen.

In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche zwar gesunken. Analysten hatten jedoch einen deutlicheren Rückgang erwartet. Am Mittwoch hatte der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Januar die Zinssenkungserwartungen in den USA noch gedämpft und so Franken und Euro leicht belastet.

Anleger blicken nun auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten einen leichten Rückgang der Teuerung auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern.

awp-robot/uh

21:31 Von der Leyen: Fahrplan für geeinten EU-Binnenmarkt im März
21:29 Trump: Ohne Deal wird es 'sehr traumatisch' für den Iran
21:16 ROUNDUP: USA streichen Einschätzung zu Gefahren von Treibhausgasen
20:59 Merz will in München für starkes Europa werben
20:58 GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert zu laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit Interactive Strength (NASDAQ: TRNR)
20:53 Devisen: Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum
20:22 ROUNDUP: Europas Rakete Ariane 6 fliegt erstmals mit vollem Schub
20:38 Bitcoin fällt deutlich - Bank warnt vor Absturz unter 50.000 Dollar
20:19 GNW-News: Perus Mibanco wählt Temenos SaaS für die Modernisierung des Kernbankensystems
20:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro