Devisen: US-Dollar legt etwas zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstag seine leichten Gewinne vom Vortag im Anschluss an das Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank ausgebaut. Der Euro schwächte sich zum "Greenback" auf 1,1766 Dollar ab nach 1,1799 am Morgen.

Zur Schweizer Währung verteuerte sich der Dollar zudem leicht auf 0,7749 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,7726 Franken notierte. Der Euro sank zum Franken auf 0,9117 Franken, was wenig verändert zum Morgen ist.

Am Nachmittag veröffentlichte Daten zur Verbesserung der Konsumentenstimmung in der Eurozone im Februar hatten keinen Einfluss auf den Devisenhandel. Dafür sorgt nun die grösser werdende Gefahr eines kriegerischen Konflikts zwischen den USA und dem Iran für Unsicherheit im Markt.

awp-robot/jb