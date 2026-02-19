Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'785 -0.2%  SPI 19'000 -0.2%  Dow 49'468 -0.4%  DAX 25'041 -0.9%  Euro 0.9122 0.1%  EStoxx50 6'050 -0.9%  Gold 5'013 0.7%  Bitcoin 51'397 0.1%  Dollar 0.7756 0.4%  Öl 71.6 1.8% 
JPY/USD
Historisch Realtimekurs
19.02.2026 16:57:36

Devisen: US-Dollar legt etwas zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstag seine leichten Gewinne vom Vortag im Anschluss an das Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank ausgebaut. Der Euro schwächte sich zum "Greenback" auf 1,1766 Dollar ab nach 1,1799 am Morgen.

Zur Schweizer Währung verteuerte sich der Dollar zudem leicht auf 0,7749 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,7726 Franken notierte. Der Euro sank zum Franken auf 0,9117 Franken, was wenig verändert zum Morgen ist.

Am Nachmittag veröffentlichte Daten zur Verbesserung der Konsumentenstimmung in der Eurozone im Februar hatten keinen Einfluss auf den Devisenhandel. Dafür sorgt nun die grösser werdende Gefahr eines kriegerischen Konflikts zwischen den USA und dem Iran für Unsicherheit im Markt.

awp-robot/jb

USD/JPY 155.0210 0.2450

USD/JPY 155.0210 0.2450
0.16

finanzen.net News

Datum Titel
17:04 Forscher finden Spuren von Raumfahrt in der Atmosphäre
17:04 Von der Leyen will Grönland besuchen
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 19.02.2026 - 17.00 Uhr
16:59 Devisen: Euro gibt nach - Hohe Verunsicherung wegen Iran-Konflikt
16:45 Borussia Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates
16:38 GNW-News: Monument Mining Limited als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange ausgezeichnet
16:36 Russland will weiter ohne Europäer mit Ukraine verhandeln
16:35 Eurozone: Verbrauchervertrauen verbessert sich geringfügig
16:31 ROUNDUP 2: Krones will weiter wachsen - Analystenskepsis drückt Kurs
16:26 Generalstreik gegen Mileis Arbeitsreform in Argentinien