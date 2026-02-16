Devisen: US-Dollar legt etwas zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat im Tagesverlauf sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas an Wert gewonnen. An den Devisenmärkten fehlen am Montag allerdings klare Impulse.

Der Dollar wird am späten Nachmittag zu 0,7695 Franken gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil 1,1855 nach 1,1866 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken bei 0,9122 wieder wenig bewegt im Vergleich zum Morgen, nachdem der Franken zur Mittagzeit etwas tiefer tendiert hatte.

In den USA ist ein Feiertag, und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.

Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schreibt die Bank Valiant.

awp-robot/ls/ys