16.02.2026 17:03:36

Devisen: US-Dollar legt etwas zu

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat im Tagesverlauf sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas an Wert gewonnen. An den Devisenmärkten fehlen am Montag allerdings klare Impulse.

Der Dollar wird am späten Nachmittag zu 0,7695 Franken gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil 1,1855 nach 1,1866 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken bei 0,9122 wieder wenig bewegt im Vergleich zum Morgen, nachdem der Franken zur Mittagzeit etwas tiefer tendiert hatte.

In den USA ist ein Feiertag, und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.

Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.

Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schreibt die Bank Valiant.

awp-robot/ls/ys

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 153.4730 0.8050
0.53

