US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
16.02.2026 17:03:36
Devisen: US-Dollar legt etwas zu
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat im Tagesverlauf sowohl zum Euro als auch zum Franken etwas an Wert gewonnen. An den Devisenmärkten fehlen am Montag allerdings klare Impulse.
Der Dollar wird am späten Nachmittag zu 0,7695 Franken gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen mit 0,7684. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil 1,1855 nach 1,1866 am Morgen. Derweil notiert der Euro zum Franken bei 0,9122 wieder wenig bewegt im Vergleich zum Morgen, nachdem der Franken zur Mittagzeit etwas tiefer tendiert hatte.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
In den USA ist ein Feiertag, und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes.
Der Euro wird zum Dollar bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, scheint das Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.
Diese Einschätzung könnte im Wochenverlauf durch US-BIP-Daten für das vierte Quartal sowie den Einkaufsmanagerindex untermauert werden, schreibt die Bank Valiant.
awp-robot/ls/ys
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|153.4730
|0.8050
|0.53
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9121
|
0.06
|Türkische Lira
|
56.8112
|
-0.10
|Baht
|
40.4601
|
0.47
|Bitcoin - US Dollar
|
67591.4857
|
-1.65
|Real
|
6.8041
|
-0.01
|US-Dollar
|
0.7692
|
0.20
|Zloty
|
4.6196
|
0.01
|Euro - US Dollar
|
1.1855
|
-0.15
|Ripple - US Dollar
|
1.4725
|
-0.10
|Forint
|
414.063
|
-0.40
|Bitcoin - Euro
|
57021.4615
|
-1.56
|Ripple
|
0.8824
|
-0.03
|Rubel
|
99.85
|
-0.66
Börse aktuell - Live TickerSMI auf Rekordjagd -- DAX fällt zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.