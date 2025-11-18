Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’518 -0.6%  SPI 17’192 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’294 -1.3%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 5’570 -1.3%  Gold 4’043 -0.1%  Bitcoin 72’836 -0.6%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 64.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Deutsche Bank-Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Brenntag kauft US-Anbieter Chem Tech Services - Aktie verliert
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

18.11.2025 11:57:36

Devisen: Leichte Anspannung vor US-Daten im Wochenverlauf

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt herrscht am Dienstag weiter eine gewisse Anspannung. Im Laufe des Morgens hat der Franken allerdings seine Gewinne über Nacht wieder abgegeben. Nach dem wochenlangen Shutdown in den USA stehen im Wochenverlauf wieder offizielle Konjunkturdaten auf der Agenda.

Allen voran richtet sich der Blick auf die nachgereichten Arbeitsmarktdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Diese dürften neue Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im Dezember geben. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist in den vergangenen Tagen weiter zurückgekommen und es machen sich immer mehr Zweifel breit.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zum US-Dollar büsste der Schweizer Franken mit aktuell 0,7968 gegenüber dem frühen Morgen (0,7944) etwas an Boden ein und notiert damit wieder auf dem Nvieau des Vorabends. Ähnlich sieht das Bild aus zum Euro: Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 0,9228 Franken nach 0,9212 am Morgen (Vorabend 0,9227). Für das Euro/Dollar-Paar ergibt das am Mittag 1,1580 nach 1,1596 bzw. 1,1583.

awp-robot/uh/dm

Partner-Image

Top-Rankings

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Im dritten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 155.3940 0.1860
0.12

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik

finanzen.net News

Datum Titel
12:05 AKTIE IM FOKUS: RTL-Aktie schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung
12:05 Flixtrain bereit zum harten Wettbewerb um Bahn-Kunden
12:04 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RTL auf 'Market-Perform' - Ziel 31 Euro
12:01 Aktien Frankfurt: Dax sackt auf tiefsten Stand seit Juni
11:59 Bas: Scheitern der Rentenreform würde Unruhe bringen
11:59 ROUNDUP: Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke
11:55 AKTIE IM FOKUS: SFC Energy nach noch vorsichtigerem Ausblick stark unter Druck
11:54 Ifo: Rente kostet Bund ein Drittel der Steuereinnahmen
11:53 Nato-General: Deutschland muss Abschreckung verstärken
11:53 AKTIE IM FOKUS 2: Verve brechen um ein Fünftel ein - Quartalszahlen belasten