Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Bitcoin-ETFs unter Druck: Institutionelle Investoren ziehen Gelder ab
Spekulationen um Lagarde-Rücktritt: So steht es um Franken, Euro und US-Dollar
Swisscom-Aktie im Fokus: Telekomkonzern lanciert "Swiss AI Assistant" für Firmenkunden
Proof of Space: Umweltfreundliche Alternative im Bitcoin- und Krypto-Mining
18.02.2026 11:45:37

Devisen: Geringe Bewegung in engen Spannen - Diskussion um Lagarde

Zürich (awp) - Am Mittwoch hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt in Grenzen. Im Verlauf des Nachmittags könnten aber einige US-Konjunkturdaten sowie am Abend das Fed-Sitzungsprotokoll für Bewegung sorgen.

Hauptgesprächsthema war indes ein Pressebericht über den möglichen vorzeitigen Rücktritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Darüber hatte die "FT" berichtet. Mit einem solchen Schritt könne sie den Nachfolgeprozess noch in die Hände von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie dem deutschen Kanzler Friedrich Merz legen. Von der EZB verlautete indes, dass Lagarde noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen habe.

Analysten nutzten die Berichte für erste Gedankenspiele um einen Nachfolger. So hält es die ING beispielsweise für unwahrscheinlich, dass ein Kandidat aus Deutschland die Nachfolge antritt, da mit Ursula von der Leyen bereits die EU-Kommissionspräsidentschaft in deutscher Hand liege. Auch ein erneuter französischer EZB-Präsident nach Jean-Claude Trichet und Lagarde sei wohl auszuschliessen. Die Analysten sehen im Niederländer Klaas Knot einen Geheimfavoriten. So oder so ändere diese Diskussion wohl nichts an der aktuellen Geldpolitik der EZB.

Das Euro/Franken-Paar entfernt sich mit Kursen von 0,9133 etwas weiter von der Marke von 0,91. Derweil bleibt das Dollar/Franken-Paar mit 0,7715 in einer engen Spanne nahe der Marke von 0,77. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1839 zeigt.

awp-robot/dm/to

