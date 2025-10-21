Dollarkurs USD - CHF
21.10.2025 21:06:36
Devisen: Franken schwächt sich im späten Handel leicht ab
Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Dienstag im späten Handel etwas von seinen jüngsten Gewinnen hergegeben. So kostete der Euro am Abend etwa 0,9239 Franken. Am Morgen war die Gemeinschaftswährung noch auf ein neues Rekordtief bei 0,9210 Franken gesunken. Grund dafür waren laut Händlern die Schweizer Aussenhandelszahlen.
Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7960 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,7947). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1606 zeigt.
awp-robot/ra
Devisen in diesem Artikel
|USD/CHF
|0.7959
|0.0036
|0.45
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.924
|
0.14
|Türkische Lira
|
52.7185
|
0.65
|Baht
|
41.2689
|
0.27
|Bitcoin - US Dollar
|
111990.2269
|
1.23
|Real
|
6.7651
|
-0.26
|Kuna
|
8.847
|
-0.46
|US-Dollar
|
0.7959
|
0.45
|Zloty
|
4.5883
|
-0.08
|Euro - US Dollar
|
1.1607
|
-0.34
|Ripple - US Dollar
|
2.4824
|
-0.34
|Forint
|
421.2689
|
-0.08
|Bitcoin - Euro
|
96497.9469
|
1.57
|Ripple
|
0.5061
|
-0.11
|Rubel
|
102.2298
|
0.19
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelskonflikt: Dow fester -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX letztlich höher -- Börsen in Asien beenden Handel mit Gewinnen
Am heimischem Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag letztlich nur marginale Verluste. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte sich unterdessen in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Käufer.