Devisen: Franken schwächt sich im späten Handel leicht ab

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Dienstag im späten Handel etwas von seinen jüngsten Gewinnen hergegeben. So kostete der Euro am Abend etwa 0,9239 Franken. Am Morgen war die Gemeinschaftswährung noch auf ein neues Rekordtief bei 0,9210 Franken gesunken. Grund dafür waren laut Händlern die Schweizer Aussenhandelszahlen.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7960 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,7947). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1606 zeigt.

awp-robot/ra