SMI 12'623 -0.1%  SPI 17'361 -0.1%  Dow 46'986 0.6%  DAX 24'330 0.3%  Euro 0.9239 0.1%  EStoxx50 5'687 0.1%  Gold 4'109 -5.7%  Bitcoin 89'259 1.8%  Dollar 0.7961 0.5%  Öl 61.4 0.8% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
3M-Aktie klar mit Plus: 3M schraubt Gewinnziel weiter hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten
GE Aerospace-Aktie mit Gewinnen: Triebwerksbauer hebt Jahresziele erneut an
RTX-Aktie steigt deutlich: Ziele für 2025 angehoben
GM-Aktie hebt ab: US-Autobauer General Motors hebt Gewinnprognose an
21.10.2025 21:06:36

Devisen: Franken schwächt sich im späten Handel leicht ab

Zürich (awp) - Der Schweizer Franken hat am Dienstag im späten Handel etwas von seinen jüngsten Gewinnen hergegeben. So kostete der Euro am Abend etwa 0,9239 Franken. Am Morgen war die Gemeinschaftswährung noch auf ein neues Rekordtief bei 0,9210 Franken gesunken. Grund dafür waren laut Händlern die Schweizer Aussenhandelszahlen.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7960 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,7947). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1606 zeigt.

awp-robot/ra

