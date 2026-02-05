Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'466 -0.3%  SPI 18'583 -0.2%  Dow 48'894 -1.2%  DAX 24'491 -0.5%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 5'926 -0.8%  Gold 4'809 -3.1%  Bitcoin 49'314 -13.4%  Dollar 0.7776 0.0%  Öl 67.6 -1.9% 
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Allreal-Aktie: Immobilienunternehmen kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf
Enel-Aktie: Umsatz gestiegen und mehr verdient
05.02.2026 21:15:36

Devisen: Franken etwas schwächer

Zürich (awp) - Der Franken notiert am Donnerstag im US-Handel wieder etwas schwächer als am Nachmittag. Rund um US-Datenpublikationen und den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte er zum Euro und zum Dollar aufgewertet.

Nun aber steht das Duo USD/CHF bei 0,7776, nachdem es am Nachmittag bis auf 0,7742 abgerutscht war. Das Währungspaar EUR/CHF notiert bei 0,9170 nach zeitweise 0,9145. Wenig bewegt ist der EUR/USD-Kurs mit 1,1793.

Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine grosse Unsicherheit.

awp-robot/

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Datum Titel
21:27 US-Minister über Irans Führung: Ratten verlassen das Schiff
21:24 Bitcoin fällt unter 64.000 US-Dollar - 'Toxische Mischung'
21:05 Trump will neuen Atomvertrag
20:57 Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt
20:54 GNW-News: Black Castle Capital Partners erhält die Auszeichnung "Bestes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen des Jahres 2026"
20:47 Selenskyj erwartet nächste Gesprächsrunde in den USA
20:23 GNW-News: Accumulus Technologies erhält SOC 2 Typ 2-Zertifizierung, HITRUST i1-Zertifizierung und ISO 27001-Zertifizierung für die Accumulus-Plattform
20:16 ROUNDUP/Blitzeis am BER: Flughafen stellt den Betrieb ein
20:10 Aktien New York: Schwach - Alphabets Investitionspläne bereiten Sorgen
20:10 Danone-Aktie: In Deutschland wird noch mehr Babynahrung zurück gerufen