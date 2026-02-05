Devisen: Franken etwas schwächer

Anzeige

Zürich (awp) - Der Franken notiert am Donnerstag im US-Handel wieder etwas schwächer als am Nachmittag. Rund um US-Datenpublikationen und den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte er zum Euro und zum Dollar aufgewertet.

Nun aber steht das Duo USD/CHF bei 0,7776, nachdem es am Nachmittag bis auf 0,7742 abgerutscht war. Das Währungspaar EUR/CHF notiert bei 0,9170 nach zeitweise 0,9145. Wenig bewegt ist der EUR/USD-Kurs mit 1,1793.

Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine grosse Unsicherheit.

awp-robot/