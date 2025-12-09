US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
09.12.2025 21:06:37
Devisen: Euro schwächt sich leicht ab
Zürich (awp) - Der Kurs des Euro ist am Dienstagabend leicht gesunken. So wird die europäische Gemeinschaftswährung am Abend bei 0,9372 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9383). Auch zum US-Dollar gibt der Euro etwas nach und fällt auf 1,1628 Dollar, nach 1,1635 Dollar am Nachmittag.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle und pendelt in einer engen Spanne um die Marke von 0,8060.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Generell zeigt sich der Handel ruhig. Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird allgemein eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. An den Märkten wird allerdings auch darauf spekuliert, dass die Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen nicht so stark wie bisher erwartet senken könnte.
awp-robot/ls/
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.9020
|0.9880
|0.63
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9372
|
-0.18
|Türkische Lira
|
52.8381
|
0.17
|Baht
|
39.4913
|
-0.11
|Bitcoin - US Dollar
|
93206.869
|
2.85
|Real
|
6.7491
|
0.25
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.806
|
-0.11
|Zloty
|
4.5119
|
-0.02
|Euro - US Dollar
|
1.1629
|
-0.08
|Ripple - US Dollar
|
2.1062
|
1.58
|Forint
|
409.3933
|
-0.04
|Bitcoin - Euro
|
80148.9595
|
2.94
|Ripple
|
0.5891
|
-1.45
|Rubel
|
95.7943
|
0.98
