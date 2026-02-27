Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’921 -1.2%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9082 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’263 1.6%  Bitcoin 50’361 -3.5%  Dollar 0.7680 -0.8%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

27.02.2026 21:09:36

Devisen: Euro legt leicht zu

Der Euro hat am frühen Freitagabend etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9079 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9068 Franken gehandelt.

Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1821 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1802. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich derweil mit Kursen von 0,7681 kaum von der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Grundsätzlich hatte sich am Freitag der Franken aufgewertet, dies wegen seiner Rolle als "sicherer Hafen". Für Verunsicherung an den Märkten sorgten Ängste bezüglich einer Eskalation im Iran. Auch Gold und Silber legten am Freitagnachmittag sprungartig zu.

Das EUR/CHF-Paar fiel dabei unter die Grenze von 0,91, wo es weiterhin notiert. Damit ergab sich ein neues Jahrestief für das Währungspaar.

Zürich (awp)

Partner-Image

Top-Rankings

Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Februar 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 09/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.0110 -0.0910
-0.06

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie

finanzen.net News

Datum Titel
21:50 Demokraten fordern Trump-Aussage im Epstein-Ausschuss
21:34 Vor Kongresswahlen: Trump schließt Notstandserklärung aus
21:30 ROUNDUP: Trump 'nicht glücklich' über Iran
21:24 Trump: Gefällt mir nicht, Clinton aussagen zu sehen
21:21 WDH/New Yorks Bürgermeister Mamdani: Trump an Großbauprojekt interessiert
21:04 Devisen: Euro legt etwas zu
20:56 USA: Weitere Anklagen nach Kirchen-Protest gegen ICE-Behörde
20:46 Fico wirft Ukraine Unwille zur Zusammenarbeit vor
20:32 New Yorks Bürgermeister Mamdani: Trump an Großbauprojekt interessiert
20:06 Merz: 'Diplomatie mit Russland derzeit aussichtslos'