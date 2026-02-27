US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
27.02.2026 21:09:36
Devisen: Euro legt leicht zu
Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1821 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1802. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich derweil mit Kursen von 0,7681 kaum von der Stelle.
Grundsätzlich hatte sich am Freitag der Franken aufgewertet, dies wegen seiner Rolle als "sicherer Hafen". Für Verunsicherung an den Märkten sorgten Ängste bezüglich einer Eskalation im Iran. Auch Gold und Silber legten am Freitagnachmittag sprungartig zu.
Das EUR/CHF-Paar fiel dabei unter die Grenze von 0,91, wo es weiterhin notiert. Damit ergab sich ein neues Jahrestief für das Währungspaar.
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9082
|
-0.50
|Türkische Lira
|
57.1964
|
0.78
|Baht
|
40.4322
|
0.58
|Bitcoin - US Dollar
|
65575.3865
|
-2.82
|Real
|
6.6711
|
0.46
|US-Dollar
|
0.768
|
-0.78
|Zloty
|
4.6482
|
0.51
|Euro - US Dollar
|
1.1825
|
0.22
|Ripple - US Dollar
|
1.3528
|
-3.51
|Forint
|
414.9832
|
0.76
|Bitcoin - Euro
|
55456.0552
|
-3.01
|Ripple
|
0.9625
|
4.36
|Rubel
|
100.6247
|
1.29
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notieren im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.