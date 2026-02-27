Devisen: Euro legt leicht zu

Der Euro hat am frühen Freitagabend etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9079 Franken. Am späten Nachmittag wurde der Euro noch zu 0,9068 Franken gehandelt.

Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1821 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1802. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich derweil mit Kursen von 0,7681 kaum von der Stelle.

Grundsätzlich hatte sich am Freitag der Franken aufgewertet, dies wegen seiner Rolle als "sicherer Hafen". Für Verunsicherung an den Märkten sorgten Ängste bezüglich einer Eskalation im Iran. Auch Gold und Silber legten am Freitagnachmittag sprungartig zu.

Das EUR/CHF-Paar fiel dabei unter die Grenze von 0,91, wo es weiterhin notiert. Damit ergab sich ein neues Jahrestief für das Währungspaar.

Zürich (awp)