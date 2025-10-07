Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’566 -0.3%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’980 0.5%  Bitcoin 97’048 -2.2%  Dollar 0.7987 0.4%  Öl 65.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Teslas Model Y startet nun unter 40.000 Dollar - Anleger schicken Tesla-Aktie dennoch abwärts
Deshalb zeigt sich der Euro zum Franken und Dollar wenig bewegt
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Ottobock-Aktie vor IPO: Angebotspreis festgelegt - Erstnotiz am 9. Oktober
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

07.10.2025 21:24:36

Devisen: Euro, Dollar und Franken treten an Ort

Zürich (awp) - Im Devisenhandel hat es am Abend kaum noch Bewegung gegeben. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9304 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der Euro hat seine Talfahrt vom Morgen gegenüber dem Dollar beendet und wird nun zu 1,1658 Dollar gehandelt. Das ist praktisch gleich viel wie am späten Nachmittag, aber deutlich weniger als am frühen Morgen (1,1689).

Als Belastung erwies sich vor allem das anhaltende Politik-Chaos in Frankreich. Hinzu kamen schwache deutsche Konjunkturdaten. Die Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erhielten im August überraschend einen weiteren Dämpfer. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgegangen waren.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

"Die deutsche Industrie kommt in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Für das laufende Jahr ist lediglich mit einem leichten Wachstum zu rechnen."

Zum Franken bleibt der Euro ebenfalls fast unverändert bei 0,9304 Franken. Auch der Dollar tritt zum Franken auf der Stelle. Am frühen Abend bewegt sich der "Greenback" in einer engen Spanne um die Marke von 0,7981 Franken.

awp-robot/

Partner-Image

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 151.8870 1.6160
1.08

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Morgan Stanley treibt Micron-Aktie auf neue Höhen - Gewinne jedoch nicht von Dauer
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}