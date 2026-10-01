Devisen: Dollarstärke hält an

Zürich (awp) - Die Stärke des US-Dollars bleibt intakt, trotz eines leichten Rückgangs zum Franken in den vergangenen Handelsstunden. So bleibt die US-Valuta bei 0,8360 auf einem hohen Niveau, am Morgen war es mit 0,8366 noch etwas höher. Am Vortag wurde teilweise noch knapp über 0,8330 verlangt.

Das Währungspaar EUR/USD ist gar unter 1,13 gesunken. Aktuell liegt es bei 1,1295, am Morgen waren es noch 1,1317 und am Vortag zeitweise über 1,1360. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro im Vormittagsgeschäft auf 0,9443 von 0,9468 etwas abgeschwächt, bleibt damit aber klar über 0,94.

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Die Frankenschwäche sorge zwar für Aufwärtsdruck bei den Preisen, wie die jüngsten Inflationsdaten zur Schweiz gezeigt hätten, heisst es in einer Einschätzung der Luzerner Kantonalbank. Die Schwäche sei aber lediglich moderat. So seien die Importpreise deswegen gestiegen, von Zweitrundeneffekten sei aber kaum etwas zu spüren. Die SNB stehe deshalb kaum unter Handlungsdruck Richtung baldige Zinserhöhung. Eine solche sei indes aufgrund der weiter steigenden Preise und der robust wachsenden Wirtschaft für 2027 zu erwarten.

Im weiteren Handelsverlauf richten sich die Blicke der Investoren auf den ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, einem Stimmungsindikator. Besondere Aufmerksamkeit gelte der Beschäftigungskomponente des ISM-Indexes, erklärten die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Sie liefere, zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die ebenfalls heute veröffentlicht werden, eine wichtige Indikation für den US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag.

"Bleiben die Erstanträge auf niedrigem Niveau und die ISM-Beschäftigungskomponente robust, würde dies die Einschätzung eines weiterhin soliden Arbeitsmarktumfelds stützen - ein zentraler Faktor für die Perspektive des geldpolitischen Kurses" der US-Notenbank Fed, so die Helaba-Experten.

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