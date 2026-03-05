Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'298 -1.6%  SPI 18'354 -1.4%  Dow 47'882 -1.8%  DAX 23'816 -1.6%  Euro 0.9065 0.0%  EStoxx50 5'783 -1.5%  Gold 5'078 -1.2%  Bitcoin 55'665 -1.7%  Dollar 0.7811 0.2%  Öl 84.4 2.3% 
05.03.2026 21:18:36

Devisen: Dollar wertet weiter auf

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstag auch am Abend weiter zugelegt. Sowohl zum Euro als auch zum Franken legte er zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im späten Handel 1,1573 Dollar nach 1,1621 gegen Mittag. Auch zum Franken hat der Dollar mit 0,7835 Franken deutlich Boden gut gemacht (Mittag: 0,7789).

Der Euro zum Franken derweil etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 0,9068 Franken. Am Mittag kostete sie noch 0,9051 Franken.

Am Devisenmarkt bleibt der Iran-Krieg mit höheren Öl- und Gaspreisen das bestimmende Thema. Entsprechend ist der Dollar als Krisenwährung gefragt. Die starke Verteuerung von Rohöl und Erdgas weckt Inflationssorgen und die Angst davor, dass die Notenbanken die bisher als möglich erachteten Zinssenkungen verschieben oder die Leitzinsen sogar erhöhen, erklärten Devisenexperten. Nachdem am Mittwoch der Ölpreisanstieg gestoppt hatte, legen die Preise für Öl und Gas inzwischen wieder deutlich zu.

awp-robot/ra

