Devisen: Dollar-Stärke gebremst

Zürich (awp) - Der Euro hat sich nach den klaren Verlusten der vergangenen zwei Tage am Freitag stabilisiert. In New York kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1704 nach 1,1681 US-Dollar am Morgen.

Auch der Franken hat zum Greenback wieder etwas zugelegt. Das USD/CHF-Paar wurde am späten Abend bei 0,7975 gehandelt nach 0,7991 am Morgen. Das EUR/CHF-Paar trat derweil per Saldo mehr oder weniger auf der Stelle und ging am Freitagabend bei 0,9334 um.

US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung im August fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auch vom enttäuschenden Konsumklima der Universität Michigan gingen ebenfalls keine Impulse für den Devisenmarkt aus.

