Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’969 1.4%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9151 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’697 3.1%  Bitcoin 63’286 0.1%  Dollar 0.7785 -0.6%  Öl 101.0 -8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Kontron-Aktie reagiert auf mögliches Pflichtangebot durch Ennoconn
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

06.05.2026 21:21:36

Devisen: Dollar neigt zur Schwäche

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Nach Signalen für eine Entspannung im Nahen Osten stand zur Wochenmitte der US-Dollar etwas unter Druck. US-Präsident Donald Trump sieht die USA nach eigenen Worten kurz vor einer Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts. Man sei "sehr nah dran", sagte Trump dem US-Sender PBS laut Transkript eines Telefoninterviews.

Zum Schweizer Franken hat der Dollar am Mittwoch bis zum Abend auf 0,7785 nachgegeben und damit die Marke von 78 Rappen noch deutlicher unterschritten. Zum Euro wurde der "Greenback" zuletzt bei 1,1751 gehandelt. Das Euro-Franken-Paar notiert mit 0,9148 kaum verändert zum frühen Handel.

Auch schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten belasteten die US-Währung. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP stieg die Beschäftigtenzahl um 109'000 - Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120'000 Stellen erwartet. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht.

awp-robot/ra

Partner-Image

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.7785 -0.0046
-0.59

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Aktien von VW und Rivian fester: Wolfsburger steigen zum grössten Aktionär beim Tesla-Konkurrenten auf
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
Alcon-Aktie sackt dennoch ab: Wachstum und neues Milliarden-Rückkaufprogramm
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an