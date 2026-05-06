Devisen: Dollar neigt zur Schwäche

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Zürich (awp) - Nach Signalen für eine Entspannung im Nahen Osten stand zur Wochenmitte der US-Dollar etwas unter Druck. US-Präsident Donald Trump sieht die USA nach eigenen Worten kurz vor einer Einigung mit dem Iran zur Beendigung des Konflikts. Man sei "sehr nah dran", sagte Trump dem US-Sender PBS laut Transkript eines Telefoninterviews.

Zum Schweizer Franken hat der Dollar am Mittwoch bis zum Abend auf 0,7785 nachgegeben und damit die Marke von 78 Rappen noch deutlicher unterschritten. Zum Euro wurde der "Greenback" zuletzt bei 1,1751 gehandelt. Das Euro-Franken-Paar notiert mit 0,9148 kaum verändert zum frühen Handel.

Auch schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten belasteten die US-Währung. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP stieg die Beschäftigtenzahl um 109'000 - Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120'000 Stellen erwartet. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht.

awp-robot/ra