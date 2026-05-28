Asiens Börsen teils kräftig im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt setzte die jüngste Rally am Mittwoch fort.

So blieb der SMI nach einem freundlichen Start auch weiterhin auf grünem Terrain und schloss am Abend 0,75 Prozent fester bei 13'627,41 Zählern.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Handelstag mit Zuwächsen von 0,7 Prozent bei 19'229,80 Einheiten bzw. 0,64 Prozent bei 2'164,87 Punkten.

Am Schweizer Aktienmarkt hat der SMI zur Wochenmitte seine Gewinnserie unbeirrt fortgesetzt. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung scheine aber schwer zu beschädigen zu sein, so ein Händler. Zudem bleibt die KI-Euphorie ungebrochen.

Allerdings zeigten sich nach den vergangenen Wochen mit teils starken Gewinnen erste Ermüdungserscheinungen. "Den Märkten könnte durchaus langsam die Puste ausgehen, das Sommerloch drängt sich in den Vordergrund und so manch einer fragt sich, wie weit die KI-Euphorie noch trägt", kommentierte ein Börsianer. Sollte jedoch zeitnah der Iran-Krieg beendet und die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden, könnte sich die Erholung auf andere Sektoren ausdehnen und die Kursgewinne wären breiter abgestützt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben zur Wochenmitte vorsichtig.

Der DAX gab im Handelsverlauf seine frühen Gewinne wieder ab und ging letztlich mit einem geringfügigen Minus von 0,03 Prozent bei 25'177,80 Punkten in den Feierabend.

Nach wie vor setzen die Anleger laut Anna Macdonald von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown auf den Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI). Zudem halten die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg an - auch wenn sich jüngst erneut gezeigt hat, dass "die Friedensglocke verfrüht geläutet wurde", wie Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Industrial startete marginal fester und hielt sich im weiteren Verlauf im Plus. Dabei markierte er bei 50.830,41 Zählern ein neues Rekordhoch. Er verabschiedete sich 0,36 Prozent stärker bei 50'644,34 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zur Eröffnung leicht an, fiel dann in die Verlustzone, kämpfte sich im Verlauf jedoch wieder an die Nulllinie zurück. Er beendete den Tag mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent bei 26'674,73 Zählern.

Der US-Leitindex hat seine Vortagesverluste wettgemacht und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Als Antrieb erwiesen sich Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung zur vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus nähern. Die Hoffnung zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützen die Kurse ebenfalls.

Bei den Technologie-Werten haben hingegen leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio gibt der Nikkei 225 deutliche 1,62 Prozent ab auf 63'946,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen leichte 0,14 Prozent auf 4'087,86 Stellen.

In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen kräftige 2,32 Prozent tiefer bei 24'740,39 Punkten.

Mit teils deutlichen Abgaben zeigen sich die asiatischen Börsen am Donnerstag. Neuerliche Angriffe der USA auf den Iran dämpfen die jüngsten Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den beiden Ländern. Das US-Militär hat nahe der Strasse von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden. US-Präsident Trump sagte überdies am Mittwoch, der Iran verkalkuliere sich, wenn er glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Pattsituation mit Teheran zu vermeiden.

Abzulesen ist die Entwicklung vor allem am Ölpreis. Hier geht es nach oben. Damit setzt sich die jüngste volatile Entwicklung fort. Am Vortag hatten die Ölpreise noch deutlich nachgegeben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires