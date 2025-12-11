Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/EUR
|Historisch
|Realtimekurs
|
11.12.2025 16:48:36
Devisen: Dollar nach US-Zinsentscheid schwächer
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt zeigt der Franken nach dem SNB-Zinsentscheid weiterhin fester. Gleichzeitig gibt allerdings der US-Dollar zu den Hauptwährungen nach, nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend erwartungsgemäss die Leitzinsen gesenkt hatte.
Der US-Dollar fällt am Nachmittag deutlich auf 0,7946 Franken, nachdem er am Vorabend noch zu über 80 Rappen gehandelt wurde. Der Euro hat sich zur US-Währung am späten Nachmittag deutlich verteuert, er kostet aktuell 1,1748 US-Dollar nach 1,1705 Dollar noch am Mittag. Das Euro/Franken-Paar tritt am Nachmittag bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Der Entscheid der SNB, den Leitzins unverändert zu belassen, war wenig überraschend und wurde weitherum so erwartet. Dass sich das SNB-Direktorium aber weiterhin so klar gegen Negativzinsen ausgesprochen habe, sei angesichts der Nullinflation im November zumindest nicht sicher gewesen, heisst es im Markt. Nun rechnen die meisten Analysten damit, dass die SNB im ganzen kommenden Jahr die Zinsen unverändert lassen wird.
Das Fed hatte bereits am Vorabend zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hiess es. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig.
Vor der Fed-Sitzung hätten viele Marktteilnehmer mit einer Art "falkenhafter" Zinssenkung gerechnet, also mit einer Kombination aus einer Zinssenkung und gleichzeitigen Signalen, dass von jetzt an das Tempo etwas verlangsamt werde, erklärt Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar.
"Im Grunde ging es auch in diese Richtung, der Fed-Chef Jerome Powell betonte gestern auf der Pressekonferenz, dass die Fed seit September die Zinsen um 75 Basispunkte und seit September letzten Jahres sogar um 175 Basispunkte gesenkt hat und die Funds Rate nun deutlich näher am neutralen Niveau liegt, erklärte Pfister."
awp-robot/tp/ls
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9328
|
-0.29
|Türkische Lira
|
53.6726
|
0.79
|Baht
|
39.9043
|
0.40
|Bitcoin - US Dollar
|
89882.4812
|
-2.32
|Real
|
6.8133
|
-0.38
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.7938
|
-0.79
|Zloty
|
4.5312
|
0.33
|Euro - US Dollar
|
1.175
|
0.50
|Ripple - US Dollar
|
1.9966
|
-2.33
|Forint
|
410.4044
|
0.53
|Bitcoin - Euro
|
76498.4404
|
-2.73
|Ripple
|
0.6308
|
3.08
|Rubel
|
100.2621
|
2.04
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.