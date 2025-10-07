Deshalb schwächt sich der Euro zum Franken und Dollar leicht ab

Das EUR/USD -Paar ist auf 1,1689 gesunken, nach 1,1713 am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 0,9306 von zuletzt 0,9315 verbilligt, womit er nur noch knapp über der Marke von 0,93 notiert. Weniger kostete der Euro zuletzt Mitte September.

Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich zuletzt nicht gross. Derzeit kostet ein Dollar 0,7961 Franken und damit gleich viel wie vor 24 Stunden.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Geprägt wird das Geschehen weiterhin von der politischen Krise in Frankreich und von der handelsunfähigen US-Administration. Mit dem überraschenden Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu ist Präsident Emmanuel Macron rapide unter Druck geraten, und die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt. Macron muss sich zwischen einem neuen Premier und Neuwahlen entscheiden.

"Täglich grüsst das französische Risiko" heisst es dazu in einer Einschätzung der Commerzbank. Sie betont gleichzeitig, dass der Euro in der Regel kaum auf Probleme in Frankreich reagiere, solange mit den deutschen Bundesanleihen ein Euro-denominierter sicherer Hafen weiterhin zur Verfügung stehe.

awp-robot/cf

Zürich (awp)