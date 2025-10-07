Euro - US-Dollar EUR - USD
|Frankreich im Blick
|
07.10.2025 07:54:36
Deshalb schwächt sich der Euro zum Franken und Dollar leicht ab
Der Euro hat sich im Vergleich zum Montagabend eine Spur abgeschwächt.
Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich zuletzt nicht gross. Derzeit kostet ein Dollar 0,7961 Franken und damit gleich viel wie vor 24 Stunden.
Geprägt wird das Geschehen weiterhin von der politischen Krise in Frankreich und von der handelsunfähigen US-Administration. Mit dem überraschenden Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu ist Präsident Emmanuel Macron rapide unter Druck geraten, und die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt. Macron muss sich zwischen einem neuen Premier und Neuwahlen entscheiden.
"Täglich grüsst das französische Risiko" heisst es dazu in einer Einschätzung der Commerzbank. Sie betont gleichzeitig, dass der Euro in der Regel kaum auf Probleme in Frankreich reagiere, solange mit den deutschen Bundesanleihen ein Euro-denominierter sicherer Hafen weiterhin zur Verfügung stehe.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
