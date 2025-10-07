Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'551 0.4%  SPI 17'292 0.5%  Dow 46'695 -0.1%  DAX 24'378 0.0%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'629 -0.4%  Gold 3'961 0.0%  Bitcoin 99'030 -0.2%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 65.7 0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Nordex sichert Turbinenaufträge für 126 MW
Deshalb schwächt sich der Euro zum Franken und Dollar leicht ab
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
COSMO-Aktie: Zulassung für Akne-Creme Winlevi in Südkorea
KKR-Aktie: Christian Lindner steht vor Wechsel in die Wirtschaft
Frankreich im Blick 07.10.2025 07:54:36

Deshalb schwächt sich der Euro zum Franken und Dollar leicht ab

Deshalb schwächt sich der Euro zum Franken und Dollar leicht ab

Der Euro hat sich im Vergleich zum Montagabend eine Spur abgeschwächt.

Das EUR/USD-Paar ist auf 1,1689 gesunken, nach 1,1713 am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 0,9306 von zuletzt 0,9315 verbilligt, womit er nur noch knapp über der Marke von 0,93 notiert. Weniger kostete der Euro zuletzt Mitte September.

Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich zuletzt nicht gross. Derzeit kostet ein Dollar 0,7961 Franken und damit gleich viel wie vor 24 Stunden.

Geprägt wird das Geschehen weiterhin von der politischen Krise in Frankreich und von der handelsunfähigen US-Administration. Mit dem überraschenden Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu ist Präsident Emmanuel Macron rapide unter Druck geraten, und die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt. Macron muss sich zwischen einem neuen Premier und Neuwahlen entscheiden.

"Täglich grüsst das französische Risiko" heisst es dazu in einer Einschätzung der Commerzbank. Sie betont gleichzeitig, dass der Euro in der Regel kaum auf Probleme in Frankreich reagiere, solange mit den deutschen Bundesanleihen ein Euro-denominierter sicherer Hafen weiterhin zur Verfügung stehe.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

Bildquelle: autsawin uttisin / Shutterstock.com
