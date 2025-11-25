Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Cardano kostete am 24.11.2024 1.026 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’748.78 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.4278 USD), wäre die Investition nun 4’170.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58.29 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0.4047 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.232 USD.

Redaktion finanzen.net