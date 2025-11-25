|Anlage im Check
|
25.11.2025 19:43:08
Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Cardano kostete am 24.11.2024 1.026 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’748.78 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.4278 USD), wäre die Investition nun 4’170.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58.29 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 0.4047 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.232 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|70’512.39656
|-1.16%
|Handeln
|Vision
|0.06243
|1.80%
|Handeln
|Ethereum
|2’370.76462
|-0.68%
|Handeln
|Ripple
|1.77005
|-1.47%
|Handeln
|Solana
|110.42968
|-1.21%
|Handeln
|Cardano
|0.33851
|-2.11%
|Handeln
|Polkadot
|1.83912
|-2.78%
|Handeln
|Chainlink
|10.53950
|0.54%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.68%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-3.92%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!