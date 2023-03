BTC-Broker Relai aus Zürich sammelt in Finanzierungsrunde Millionenbetrag ein

• Relai schliept Finanzierungsrunde über 4,5 Millionen US-Dollar ab• App seit 2020 auf dem Markt, mehr als 50'000 regelmässige Nutzer• Ego Death Capital hat Finanzierungsrunde angeführt

In den Augen der Relai-Gründer Julian Liniger und Adem Bilican ist der Bitcoin der beste Weg, um Geld zu sparen. Mit dieser Überzeugung haben sie beim Hackathon 2019 in Zürich die Idee für ihr mittlerweile sehr erfolgreiches Startup Relai entwickelt: Eine App, über die man ohne Registrierung unkompliziert und in wenigen Schritten mit Euro oder Schweizer Franken in Bitcoin investieren und verschiedene Sparpläne verfolgen kann.

Nur drei Jahre nachdem Relai erstmals in den App-Stores verfügbar war, hatte die App laut Angaben auf der Unternehmenswebsite Anfang März 2023 rund 50'000 regelmässige Nutzerinnen und Nutzer, die insgesamt bereits mehr als 85 Millionen Euro und Schweizer Franken investiert haben. Nachdem Relai zuletzt bei der erfolgreichen A-Finanzierungsrunde im Frühjahr 2021 2,5 Millionen Schweizer Franken einsammeln und sich daraufhin mit einer verbesserten App und neuen Services als regulierter Anbieter etablieren konnte, wurde der schnelle Erfolg des jungen Unternehmens nun mit einer 4,5 Millionen US-Dollar schweren weiteren Finanzierungsrunde belohnt.

Dies berichtet die Plattform BTC-ECHO auf Grundlage exklusiver, vorab eingesehener Informationen über die Finanzierungsrunde. Einer Pressemitteilung zufolge wurde die Runde von Ego Death Capital angeführt, einem Bitcoin-Ökosystem-Venture-Fonds, dessen Mitgründerin Andi Pitt durch ihre Investition nun offenbar in den Relai-Vorstand aufgenommen wird. Zu den anderen Investoren gehören laut Pressemitteilung Timechain, Cabrit Capital, Lightning Ventures, Redalpine und Fulgur Ventures.

Zu der Frage, wohin das Geld fliessen wird, zitiert BTC-ECHO Relai-CEO Liniger wie folgt: "Der aktuelle Bärenmarkt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ein erstklassiges Produkt zu entwickeln, ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten und Menschen über Bitcoin als beste Spar-Technologie, die je erfunden wurde, aufzuklären." Ausserdem wolle Relai seine Position auf dem europäischen Markt stärken, die Gebühren für den BTC-Handel abschaffen (aktuell liegen sie bei 1,0 bis 2,25 Prozent), eine BTC Lightning Funktionalität integrieren und ein White-Label-Angebot starten. Damit sollen über Relai auch andere FinTechs den Handel von Fiat-Währungen zu BTC anbieten können.

We've raised 4.5 Million! 🎉



The fundraising round was led by @egodeathcapital - a bitcoin-only VC run by @JeffBooth @1andipitt and @nico_lechuga.



What we plan on shipping:



- Zero-fee stacking

- Lightning ⚡️

- White-label solution for companies

- and more! pic.twitter.com/gnVQ3MGwj7