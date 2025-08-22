Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.08.2025 18:54:36

Bitcoin steigt über 117.000 US-Dollar - Aussicht auf US-Zinssenkung beflügelt

FRANKFURT (awp international) - Der Bitcoin ist am Freitag nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell über 117.000 US-Dollar gestiegen. Dieser öffnete nach Einschätzung von Ökonomen die Tür für eine Leitzinssenkung im September. Vor der Rede hatte der Bitcoin noch unter der Marke von 112.000 Dollar notiert. Zuletzt gab er einen kleinen Teil seiner Tagesgewinne ab und kostete rund 116.500 Dollar.

Powell sprach auf einer Konferenz in Jackson Hole davon, dass die sich verändernden Risiken eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen können. Er verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten. Der als riskant geltende Bitcoin profitiert von einem niedrigeren Zinsniveau.

"Powells Rhetorik ist Wasser auf die Mühlen der Anleger", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Die Aussicht auf eine Lockerung der geldpolitischen Zügel liefert Treibstoff für eine Erleichterungsrally".

Vor gut einer Woche hatte der Bitcoin erstmals die Marke von 124.000 Dollar überwunden und ein Rekordhoch von 124.517 Dollar erklommen. "Erst eine nachhaltige Eroberung der psychologisch wichtigen 120.000-Dollar-Marke könnte den Weg zurück auf das Rekordhoch ebnen", schrieb Emden./jsl/he

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 34/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 34/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
