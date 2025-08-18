Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bitcoin Cash: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Bitcoin Cash verdienen können.

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 133.69 USD wert. Bei einem BCH-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74.80 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.08.2025 auf 582.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43’575.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 335.76 Prozent vermehrt.

Bei 268.84 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 623.27 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

