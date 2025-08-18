Bitcoin Cash: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Anzeige

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 133.69 USD wert. Bei einem BCH-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74.80 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.08.2025 auf 582.59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43’575.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 335.76 Prozent vermehrt.

Bei 268.84 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 623.27 USD und wurde am 08.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net