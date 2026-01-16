30 Millionen Dollar vor dem Start: Was hinter Bitcoin Hyper steckt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin Hyper hat im Presale mehr als 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und zählt damit zu den grössten laufenden Token-Verkäufen.

Das Projekt positioniert sich als Bitcoin-Layer-2 mit DeFi-Funktionen und plant den technischen Start Anfang 2026.

Anleger warten nun auf das Ende des Presales, den Mainnet-Launch und erste Börsenlistings.

Bitcoin Hyper rückt kurz vor dem geplanten Marktstart stärker in den Fokus. Der Presale nähert sich seinem Ende, während konkrete Schritte für Launch und Handel vorbereitet werden.

Bitcoin Hyper sammelt über 30 Millionen Dollar ein

Bitcoin Hyper hat im laufenden Presale rund 30,7 Millionen US-Dollar eingenommen. Der aktuelle Token-Preis liegt bei 0,013585 US-Dollar und damit rund 18 Prozent über dem Startpreis von 0,0115 US-Dollar. Mehr als 100.000 Wallets haben sich bisher beteiligt. Der Presale startete im Mai 2025 und soll nach aktueller Planung im ersten Quartal 2026 enden.

Das Projekt bewirbt sich als Layer-2-Erweiterung für Bitcoin mit Fokus auf DeFi-Anwendungen. Technisch setzt Bitcoin Hyper auf eine eigene Blockchain mit Anbindung an Bitcoin über eine Canonical Bridge. Ergänzt wird das System durch eine Solana-Virtual-Machine-Umgebung, die Smart Contracts und dezentrale Anwendungen ermöglichen soll. Damit zielt das Projekt auf einen Bereich, den Bitcoin selbst bisher kaum abdeckt.

Am Markt stösst dieser Ansatz auf Interesse, da Bitcoin-Layer-2-Lösungen als möglicher Wachstumstreiber gelten. Vergleichbare Konzepte wie Lightning konzentrieren sich primär auf Zahlungen, während Bitcoin Hyper programmierbare Anwendungen und DeFi-Funktionen in den Vordergrund stellt.

Zeitplan für Mainnet und erste Börsennotierungen

Der Projektfahrplan sieht den Mainnet-Launch nahe Q1 2026 vor. Mit dem Livegang sollen zwei zentrale Schritte erfolgen. Zum einen geht die Blockchain in Betrieb und ermöglicht Transaktionen auf der Layer-2. Zum anderen findet das Token Generation Event statt, bei dem Presale-Teilnehmer ihre HYPER-Token erhalten und frei transferieren können.

Für den Handelsstart ist zunächst eine Notierung auf Uniswap vorgesehen. Damit wäre der Token ab dem Launch auf einer grossen dezentralen Börse handelbar. Parallel arbeitet das Team an Listings auf zentralen Börsen. Konkrete Namen wurden bislang nicht bestätigt. In der Roadmap ist jedoch vorgesehen, bis spätestens Q2 2026 auf mehreren zentralen und dezentralen Plattformen vertreten zu sein.

Historisch zeigt sich bei neuen Token häufig eine Phase erhöhter Volatilität nach dem Handelsstart. Gerade bei stark nachgefragten Presales kann es in den ersten Tagen zu deutlichen Kursbewegungen kommen, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein festgelegter Listing-Preis für HYPER existiert bisher nicht.

Wie Bitcoin Hyper Anleger anspricht

Mit dem nahenden Ende des Presales rückt Bitcoin Hyper in eine neue Phase. Der aktuelle Einstiegspreis ist nur dann attraktiv, wenn der spätere Marktpreis darüber liegt. Hinzu kommt die Möglichkeit, HYPER-Token bereits vor dem Launch zu staken. Die derzeit kommunizierten Staking-Erträge liegen über dem Niveau, das langfristig nach dem Mainnet-Start realistisch erscheint.

Bitcoin Hyper befindet sich noch im Pre-Mainnet-Stadium. Anleger tauschen damit Zeitvorteil gegen erhöhtes Risiko. Das Projekt verfügt über ein Whitepaper, eine veröffentlichte Roadmap und abgeschlossene Smart-Contract-Audits durch Coinsult und SpyWolf. Kritische Sicherheitslücken wurden dabei nicht festgestellt. Die maximale Tokenmenge ist auf 21 Milliarden HYPER begrenzt, was eine feste Obergrenze für das Angebot setzt.

Der langfristige Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, Bitcoin um funktionierende DeFi-Anwendungen zu erweitern und ein aktives Ökosystem aufzubauen. Sollte sich Bitcoin Hyper als nutzbarer DeFi-Layer etablieren, könnte das Projekt über den reinen Presale-Hype hinaus Bedeutung erlangen. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch, da sich erst nach dem Launch zeigt, ob Technik, Nachfrage und Liquidität dauerhaft zusammenfinden.

