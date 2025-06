Zuversicht in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus

Am Montag bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0.78 Prozent fester bei 29’974.45 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 299.005 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.227 Prozent auf 29’809.64 Punkte an der Kurstafel, nach 29’742.09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29’780.92 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’011.69 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.05.2025, lag der MDAX bei 29’887.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 29’164.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 25’719.43 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.55 Prozent zu. Bei 31’384.62 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4.37 Prozent auf 13.84 EUR), Aroundtown SA (+ 4.25 Prozent auf 2.94 EUR), TUI (+ 4.17 Prozent auf 6.60 EUR), thyssenkrupp (+ 3.26 Prozent auf 8.67 EUR) und Nordex (+ 2.76 Prozent auf 17.84 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil EVOTEC SE (-3.76 Prozent auf 7.12 EUR), DWS Group GmbH (-2.69 Prozent auf 47.68 EUR), HelloFresh (-2.62 Prozent auf 8.71 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.17 Prozent auf 90.00 EUR) und AUTO1 (-1.53 Prozent auf 23.22 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’304’834 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 28.508 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12.14 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch