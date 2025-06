Zuversicht in Europa: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im Euro STOXX 50

Am Montag legte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0.89 Prozent auf 5’337.37 Punkte zu. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4.359 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.103 Prozent auf 5’295.92 Punkte an der Kurstafel, nach 5’290.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’295.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’344.12 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.05.2025, den Wert von 5’427.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’404.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4’839.14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 8.53 Prozent zu Buche. 5’568.19 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 3.61 Prozent auf 57.90 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 273.50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.03 Prozent auf 4.92 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 31.23 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.55 Prozent auf 562.00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-1.65 Prozent auf 74.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.79 Prozent auf 50.42 EUR), Eni (-0.11 Prozent auf 13.98 EUR), Enel (+ 0.19 Prozent auf 7.98 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.20 Prozent auf 40.85 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’641’526 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 297.188 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch