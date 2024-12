YU7-Premiere: Xiaomi zeigt erste Bilder des Elektro-SUV - Aktie gibt Gewinne wieder ab

• Xiaomi präsentiert erste Bilder von kommendem Elektro SUV• Design des YU7 erinnert an Ferrari und SU7• Xiaomi wird in China zunehmend zur Tesla-Konkurrenz

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi hat mit der ersten Präsentation seines kommenden Elektro-SUV YU7 die nächste Phase seiner Ambitionen im Automobilmarkt eingeleitet. Nach dem Erfolg der Limousine SU7, die seit März in China erhältlich ist, möchte der Konzern nun auch den SUV-Markt erobern.

Xiaomi-Chef präsentiert erste Fotos des YU7

Xiaomi-CEO Lei Jun hat auf den Social-Media-Plattformen Weibo und X erste Bilder des YU7 veröffentlicht. Auch das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hatte zuvor laut "WinFuture" bereits erste Fotos und Details bekannt gegeben. Demnach soll der Elektro-SUV eine Länge von knapp fünf Metern besitzen und eine Höchstgeschwindigkeit von 253 km/h erreichen können. Bestätigt wurden diese Angaben vom Xiaomi-Chef jedoch nicht, er veröffentlichte die Bilder, ohne weitere Spezifikationen zu nennen. Lei Jun kündigte lediglich an, dass mit mehr Details im Juni oder Juli 2025 zu rechnen sei.

Stunning from various angles. More about Xiaomi YU7 coming next June or July. pic.twitter.com/IHNkb5AQue - Lei Jun (@leijun) December 10, 2024

Das Design des YU7 orientiert sich optisch jedoch stark an dem der ersten Elektro-Limousine des Smartphone-Herstellers, dem SU7. Auffällig sind die langgezogene Motorhaube, die flach ansteigende Frontpartie sowie das abrupt abfallende Heck. Die Proportionen erinnern laut "WinFuture" ausserdem auch an den Ferrari "Purosangue", was dem YU7 einen Hauch von Luxus verleihen dürfte. Laut der Nachrichtenseite wird erwartet, dass der YU7 sowohl als Single-Motor- als auch als Dual-Motor-Variante erhältlich sein wird, und dass Xiaomi wieder drei verschiedene Batteriegrössen anbieten dürfte.

Xiaomi YU7 als Konkurrenz für Teslas Model Y?

Marktbeobachter sehen laut "Bloomberg" im YU7 eine klare Konkurrenz zum Model Y von Tesla, der in China ab 249'900 Yuan erhältlich ist. Wie die Nachrichtenseite unter Berufung auf die Macquarie-Analysten Cherry Ma und Eugene Hsiao schreibt, dürfte der YU7 preislich in etwa im gleichen Bereich angesiedelt sein. Sie gehen davon aus, dass der Elektro-SUV von Xiaomi etwa 10 bis 15 Prozent teurer sein wird als das erste E-Auto des Konzerns und somit zwischen 250'000 und 330'000 Yuan kosten dürfte. Wann Xiaomi den Elektro-SUV auch in Europa auf den Markt bringen wird, ist momentan nicht bekannt.

Xiaomi-Aktie nur mit kurzem Freudensprung

Die Xiaomi-Aktien konnte an der Börse in Hongkong nach Veröffentlichung der Fotos zunächst zulegen und stieg im Tageshoch um rund 3,9 Prozent auf 32,15 HKD. Bis zum Handelsschluss bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab und das Papier schloss letztlich bei 30,95 HKD unverändert zum Vortag.

Redaktion finanzen.ch