Mehr E-Autos abgesetzt: Xiaomi-Aktie zieht nach überzeugenden Quartalszahlen an

• Erwartungen der Analysten mit Zahlenvorlage getroffen• E-Autogeschäft sehr erfolgreich• Xiaomi-Aktie profitiert

Xiaomi hat jüngst solide Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und die Erwartungen der Analysten damit weitgehend getroffen. Das GAAP-EPS lag - wie im Vorfeld geschätzt - bei 0,21 Renminbi Yuan (RMB). Der Umsatz kletterte derweil im abgelaufenen Jahresviertel auf 92,51 Milliarden RMB und lag damit stolze 30,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten hier mit 91,23 Milliarden RMB gerechnet.

Stark entwickelte sich das chinesische Tech-Unternehmen ausserdem im Bereich wichtiger Nutzer- und IoTs-Kennzahlen. So kletterte die Zahl der monatlich aktiven Nutzer Unternehmensangaben zufolge im September 2024 auf ein Rekordhoch bei 685,8 Millionen. Die Zahl der vernetzten IoTs-Geräte stieg daneben auf 861,4 Millionen Nutzer.

Starkes E-Auto-Geschäft

Besonders gut hat sich daneben das Elektroauto -Geschäft entwickeln. Hier wurde ein rasantes Umsatzwachstum verbucht, die Erwartungen der Analysten wurden klar übertroffen. Während im dritten Quartal 2024 mit der SU7-Serie 39.790 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, belief sich die Gesamtzahl der SU7-Auslieferungen seit der Markteinführung im März dieses Jahres zum 30. September auf 67.157 Fahrzeuge. Der Gesamtumsatz für das EV-Geschäft kletterte unterdessen auf 9,5 Milliarden RMB von 6,2 Milliarden im Vorquartal - ein stolzer Anstieg von 52,1 Prozent.

Xiaomi-Anleger erfreut

Die Nachrichten kamen an der Börse gut an: Die Xiaomi-Aktien stiegen daraufhin am Montag an der Börse in Hongkong letztendlich um rund 2,9 Prozent auf 28,80 Hongkong-Dollar. Am Dienstag verpuffte die Euphorie dann wieder etwas, das Papier schloss 1,74 Prozent schwächer bei 28,30 Hongkong-Dollar.

Redaktion finanzen.ch