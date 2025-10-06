Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag freundlich

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 339,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'255 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 343,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 340,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'143 Ypsomed-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 441,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 23,10 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 261,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 30,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,21 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,68 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt

Ypsomed-Aktie unbeeindruckt: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot

Ypsomed-Aktie zieht an: Verlagerungen wegen US-Zölle