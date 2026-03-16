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Launch voraus 16.03.2026 09:43:00

Xiaomi-Aktie steigt: Anleger setzen auf Erfolg des Elektroautos SU7

Xiaomi-Aktie steigt: Anleger setzen auf Erfolg des Elektroautos SU7

Anleger des chinesischen Konzerns Xiaomi zeigen sich am Montag in Kauflaune. Dabei wetten sie auf einen erfolgreichen Produktlaunch.

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• Xiaomi-Aktie mit Kursplus in Hongkong
• Erwartungen an Erfolg des Elektroautos SU7
• Wettbewerb mit Tesla, BYD und chinesischen EV-Herstellern

Die Xiaomi-Aktie legte an der Börse in Hongkong zum Wochenstart deutlich zu: Letztlich ging es um 5,64 Prozent auf 35,20 HKD nach oben. Damit setzt der Anteilsschein, der seit Jahresstart rund zehn Prozent an Wert verloren hat, zur Erholung an.

Anstehender Launch der neuen SU7-Generation treibt den Kurs

Investing zufolge wird die wachsende Begeisterung der Anleger durch die anstehende offizielle Markteinführung der neuen Generation des Elektrofahrzeugs des Unternehmens, dem SU7, getrieben. Marktanalysten sehen in diesem Schritt eine entscheidende Transformation für Xiaomi, das sich damit über sein Kerngeschäft mit Smartphones hinaus in einem hochkompetitiven neuen Markt positioniert.

Der Kursanstieg spiegelt die hohen Erwartungen an Xiaomis Strategie wider, ein eigenes Ökosystem für Elektromobilität aufzubauen. Dem Bericht zufolge hat das Unternehmen bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart eine erhebliche Aufmerksamkeit für das SU7-Modell generiert. Das Fahrzeug zielt darauf ab, technologische Innovationen aus dem Smartphone-Bereich mit modernster Fahrzeugtechnik zu verknüpfen. Die positive Marktreaktion wird zudem durch Berichte gestützt, wonach die Testfahrten und die Präsentation in den Verkaufsräumen auf ein hohes Kundeninteresse gestossen sind, was die Absatzprognosen für das laufende Jahr beflügelt.

Wettbewerbsumfeld und Preisstrategie als Schlüsselfaktoren

Trotz der aktuellen Euphorie an der Börse steht Xiaomi vor der Herausforderung, sich in einem bereits stark gesättigten chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge zu behaupten. Vor diesem Hintergrund dürfte insbesondere die Preisgestaltung des SU7 eine zentrale Rolle für den langfristigen Erfolg spielen, denn Xiaomi tritt gegen etablierte Akteure wie Tesla und BYD an, die sich ihrerseits derzeit in einem intensiven Preiskampf befinden. Dennoch trauen Investoren dem Konzern zu, dank seiner starken Marke und der vorhandenen Kundenbasis schnell Marktanteile zu gewinnen.

Langfristige Ambitionen und finanzielle Ausdauer

Xiaomi hat einen grossen Vorteil: Das Unternehmen ist durch sein Geschäft mit Smartphones finanziell gut aufgestellt. Firmengründer Lei Jun plant, in den nächsten zehn Jahren rund zehn Milliarden US-Dollar in die Autoproduktion zu investieren. Damit will Xiaomi langfristig zu einem der weltweit grössten Autohersteller aufsteigen.

Während viele neue E-Auto-Marken oft mit Geldproblemen zu kämpfen haben, kann Xiaomi die Kosten durch seine riesige Grösse und bestehende Technik-Erfahrung besser kontrollieren. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Sie setzen darauf, dass Xiaomi den langen Atem hat, den man braucht, um sich dauerhaft gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen, wie auch ein Blick auf die Drittquartalsbilanz zeigt: Im zuletzt berichteten Jahresviertel konnte das Unternehmen seinen Gewinn massiv steigern: Der Gesamtgewinn lag bei rund 11,3 Milliarden Yuan - ein Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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