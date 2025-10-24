|
24.10.2025 16:35:41
WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW)
===
M O N T A G, 3. November 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global Oktober
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H
*** 08.30 CH/Verbraucherpreise Oktober
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/Bauausgaben September
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober
22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q
- JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland
D I E N S T A G, 4. November 2025
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analysten-
und Pressekonferenz)
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Handelsbilanz September
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q
- RU/Börsenfeiertag Russland
M I T T W O C H, 5. November 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global Oktober
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q
(10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK)
07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang September
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q
- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 6. November 2025
06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz)
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate
07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate
07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q
*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen
Rats sowie geldpolitischer Bericht
*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 7. November 2025
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Handelsbilanz November
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 24, 2025 10:35 ET (14:35 GMT)
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX wenig bewegt -- Wall Street in Grün -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kommt kaum vom Fleck. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.