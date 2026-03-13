Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.03.2026 15:38:39

WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW)

===

M O N T A G, 16. März 2026

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Januar/Februar

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar

07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März

*** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - FR/US-Finanzminister Bessent und Chinas Premierminister He

führen Handelsgespräche

D I E N S T A G, 17. März 2026

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

*** 09:00 DE/Sartorius AG, Kapitalmarkttag

11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz

*** 11:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei

Morgan Stanley European Financials Conference

*** 16:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote zu "Lernen, Anwenden, Gestalten:

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Erfolgsrezept in einer sich

wandelnden Arbeitswelt"

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 18. März 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Januar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im

Volumen von 1,5 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025

*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar

*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis des geldpolitischen Rats

*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk Powell)

*** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht

D O N N E R S T A G, 19. März 2026

*** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar

06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 PK)

07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK;

14:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar

08:00 DE/Insolvenzen Dezember

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März

*** 14:00 IT/Eni SpA, Capital Markets Day und Strategie 2026-2029

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar

*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

*** - DE/Continental AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis

*** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

- BE/EU-Gipfel

F R E I T A G, 20. März 2026

*** 06:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(14:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar

10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Aktuelle Wirtschaftsperspektiven

für Deutschland"

- DE/Vincorion SE, Erstnotiz

*** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

- BE/EU-Gipfel (Ende)

- EU/Eurex: Grosser Verfalltermin

- Börsenfeiertag: Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

