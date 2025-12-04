Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9337 0.1%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’184 -0.5%  Bitcoin 74’482 -0.6%  Dollar 0.8013 0.2%  Öl 63.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn zieht deutlicher an als erwartet
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie dennoch unter Druck
Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen
Meta-Aktie etwas fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple
Swiss Re-Aktiw: Nicole Pieterse zur neuen Personalchefin ernannt
Suche...
04.12.2025 07:21:00

Wo KI den Zahlungsverkehr rockt und Stablecoins die Szene aufmischen

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

03.12.25 SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
03.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips drehen wieder nach oben
02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’858.33 03.12.2025 17:30:48
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
VAT Aktie News: VAT schiesst am Mittwochmittag hoch
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Glencore-Aktie gesucht: Alumbrera-Mine soll Ende 2026 zurückkehren
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte November
Baloise-Aktie fällt: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:04 GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan kündigt Anträge für Veränderungen im Verwaltungsrat an
07:01 OTS: Brevo / Funding News: Brevo, führende Customer Engagement Plattform, ...
06:59 Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen
06:58 Nach Hamas-Übergabe: Leiche als Thailänder identifiziert
06:56 DAX-FLASH: Leitindex erholt sich wieder
06:47 GNW-News: Minimum Deposit Casinos warnt: Aufgrund neuer US-Vorschriften für digitale Geldbörsen könnten Online-Casinos gezwungen sein, teure Zahlungen auf Ba...
06:46 Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden
06:37 Bundeswehr erhält neues Sturmgewehr G95
06:36 Entscheidung zu BSW-Einsprüchen gegen Bundestagswahl naht
06:34 ROUNDUP: Schwarz-Rot setzt auf eigene Mehrheit für Rentenpaket