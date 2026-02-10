WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wisesat
|
10.02.2026 08:00:37
Wisekey-Aktie: Neuer Finanzchef für Satelliten-Tochter ernannt
Wisekey hat Gwenael Rouy-Poirier zum Finanzchef der Satelliten-Tochter Wisesat ernannt.
Er bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzführung mit, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
awp-robot/to
Genf (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu WISeKey International Holding AG (B)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu WISeKey International Holding AG (B)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag ohne grosse Ausschläge erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte um die 25'000-Punkte-Marke kämpfen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.