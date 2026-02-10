Wisekey-Aktie: Neuer Finanzchef für Satelliten-Tochter ernannt

Rouy-Poirier übernimmt die Leitung der Finanz- und Kapitalmarktaktivitäten, während sich Wisesat auf das geplante Nasdaq-Listing vorbereitet.

Er bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzführung mit, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

awp-robot/to

Genf (awp)