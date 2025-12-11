|
11.12.2025 18:27:40
Weber: Verbrennerverbot in der EU ist vom Tisch
DOW JONES--Das Verbrenner-Aus in der EU ist laut dem EVP-Chef Manfred Weber vom Tisch. "Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstosses für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden", sagte Weber der Bild-Zeitung. "Auch ab 2040 wird es kein 100-Prozent-Ziel geben. Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch. "
Laut Weber bleiben dabei alle Interessen berücksichtigt: "Wir lösen unsere beiden wichtigsten Versprechen ein: Wir bleiben auf dem Weg der Klimaneutralität. Aber wir sorgen für Technologie-Neutralität." Das sei ein wichtiges Signal an die gesamte Autobranche.
