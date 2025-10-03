Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.10.2025 21:06:37

Wdh Leonteq: Fitch senkt Rating auf "BBB-" - Ausblick "stabil"

Zürich (awp) - Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) von Leonteq auf "BBB-" von zuvor "BBB" gesenkt. Der Ausblick ist nun mit der Ratinganpassung wieder "stabil", wie Fitch am Freitagabend mitteilte.

Die Ratingsenkung begründet Fitch in erster Linie mit dem Rückgang der Profitabilität. Mittelfristig dürfte aber die von Leonteq aufgegleiste Strategie die Rentabilität stützen.

Leonteq unternehme "konsequente Schritte, um strukturelle Herausforderungen anzugehen und das Unternehmen mit Blick auf nachhaltige Profitabilität und Shareholder Value zu repositionieren", hält die Gruppe in einer ebenfalls am Freitagabend veröffentlichten Stellungnahme fest.

Unter der Leitung des neuen CEO Christian Spieler seien im Juli 2025 neue strategische Prioritäten definiert worden. Dabei strebt der Derivate-Spezialist für das Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn vor Steuern von 60 bis 80 Millionen Franken und einen Return on Tangible Equity von rund 10 Prozent an.

mk/

