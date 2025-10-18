Vorübergehende technische Störung bei Twint und E-Banking von UBS

Bern (awp/sda) - Beim E-Banking der UBS ist es am Samstag vorübergehend zu einer technischen Störung gekommen. Nutzer meldeten auf der Webseite www.allestörungen.ch Login-Probleme.

Beim Einloggen sei es zu Fehlermeldungen gekommen, berichteten Nutzerinnen auf verschiedenen Newsportalen. Nebst dem E-Banking sei auch die Twint-App der UBS betroffen gewesen. Die UBS-Medienstelle bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, digitale Kanäle seien am Vormittag vorübergehend nicht zur Verfügung gestanden. Nach dem Mittag war die technische Störung behoben.

Auf der Webseite von Allestörungen.ch hatten am Vormittag rund 280 Personen gemeldet, dass sie entweder mit dem E-Banking oder beim Abheben am Bankomaten Probleme haben. Am Mittag reduzierte sich die Anzahl gemeldeter Fälle.