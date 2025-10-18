|
18.10.2025 15:18:37
Vorübergehende technische Störung bei Twint und E-Banking von UBS
Bern (awp/sda) - Beim E-Banking der UBS ist es am Samstag vorübergehend zu einer technischen Störung gekommen. Nutzer meldeten auf der Webseite www.allestörungen.ch Login-Probleme.
Beim Einloggen sei es zu Fehlermeldungen gekommen, berichteten Nutzerinnen auf verschiedenen Newsportalen. Nebst dem E-Banking sei auch die Twint-App der UBS betroffen gewesen. Die UBS-Medienstelle bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, digitale Kanäle seien am Vormittag vorübergehend nicht zur Verfügung gestanden. Nach dem Mittag war die technische Störung behoben.
Auf der Webseite von Allestörungen.ch hatten am Vormittag rund 280 Personen gemeldet, dass sie entweder mit dem E-Banking oder beim Abheben am Bankomaten Probleme haben. Am Mittag reduzierte sich die Anzahl gemeldeter Fälle.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorgen über US-Kreditkrise: SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schliessen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus. Die US-Börsen notierten fester. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss deutlich tiefer.